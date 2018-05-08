Перемога! Украине и Литве удалось запугать судами известный немецкий бренд Adidas
Спортивный бренд Adidas убрал со своего сайта новую коллекцию формы с советской символикой. Причиной могло послужить то, что она возмутила властей Украины и Литвы. Коллекция была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу-2018. На вещах изображен советский герб и надпись СССР.
Ждать судебных исков от украинских активистов известный бренд спортивной одежды не стал. Одежду с символикой СССР с сайта убрали. Хотя, как утверждают юристы, немецкая фирма могла бы выбрать и другой путь – пойти в наступление, разумеется, в судебном порядке, и, возможно, даже одержать победу.
"Что касается того, что делать компании Адидас. Проиграв все украинские суды, потому что она сто процентов их проиграет по этому вопросу, в международном суде оштрафовать власти Украины. Плюс есть такие еще статьи, как превышение полномочий, злоупотребление полномочиями. Международные суды вполне могут сойтись, что именно это имеет место со стороны властей Украины", — считает Антон Сорвачев, юрист.
Скандал вокруг новой коллекции спортивной одежды начался после публикации письма Украинского института национальной памяти. В случае продажи одежды с надписью СССР и гербом Советского Союза украинские активисты грозили подать в суд на филиал фирмы в Киеве. В своем письме ссылались на закон о запрете на использование коммунистической символики. Наказание – ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
"Это, конечно же, все делается ради медийного эффекта, чтобы украинцы боялись 9 мая выйти с георгиевскими лентами, со знаменем Победы, до хотя бы даже в футболках с надписью СССР, которые не подразумевают никакого оскорбления Украины", — считает Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ.
Акцию "Бессмертный полк" в Киеве украинские националисты обещают сорвать, и уже в не первый раз. В прошлом году радикалы нападали на людей, а местной полиции пришлось даже обезвреживать националиста с гранатометом, который угрожал участникам шествия.
В борьбе с так называемыми "советскими платьями" украинские националисты уже попытались использовать и другой аргумент – мол, посмотрите, как у них там, в родной для бренда спортивной одежды, Германии. А в Германии сейчас вот так. 6 мая – Франкфурт-на-Майне и Гамбург – шествие Бессмертного полка, георгиевские ленты, знамя Победы и флаги СССР. А вечером концерт – на главной площади Берлина.
"Я бы сравнил идею о запрете данных футболок с предложением, например, запретить продукцию "Хьюго Босс", потому что Босс в свое время шил форму для вермахта. Если такой абсурдной логики придерживаться, то можно запрещать всё, что угодно", — отметил Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ.
Сами компании исходят, разумеется, из своей чисто коммерческой логики. Символика СССР – это устойчивый тренд последних лет. Модели испанского модного дома отсылают к одежде поздней советской эпохи. Дизайнер из Польши создает коллекцию "Ялта", посвященную встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Вдохновляются советской историей и лозунгами агитплакатов даже украинские дизайнеры.
"Хелен Престон делал коллекцию, где он использовал двуглавого орла российского, звезды используют, символика олимпийская использовалась когда-то, ну и надписи на кириллице. Я бы еще сезона два этому тренду дал, а он уже года два существует", — считает Александр Бичин, fashion-директор интернет-магазина.
Продаваться такая одежда будет во всех странах. А рынок Украины или Литвы, где также возмутились так называемой "советской одеждой", на итоговые цифры продаж в мире вряд повлияет.
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