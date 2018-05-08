Новости В мире

Все видео этой рубрики
8 мая 201823:34 Дарья Козлова

Перемога! Украине и Литве удалось запугать судами известный немецкий бренд Adidas

Спортивный бренд Adidas убрал со своего сайта новую коллекцию формы с советской символикой. Причиной могло послужить то, что она возмутила властей Украины и Литвы. Коллекция была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу-2018. На вещах изображен советский герб и надпись СССР.

Ждать судебных исков от украинских активистов известный бренд спортивной одежды не стал. Одежду с символикой СССР с сайта убрали. Хотя, как утверждают юристы, немецкая фирма могла бы выбрать и другой путь – пойти в наступление, разумеется, в судебном порядке, и, возможно, даже одержать победу.

"Что касается того, что делать компании Адидас. Проиграв все украинские суды, потому что она сто процентов их проиграет по этому вопросу, в международном суде оштрафовать власти Украины. Плюс есть такие еще статьи, как превышение полномочий, злоупотребление полномочиями. Международные суды вполне могут сойтись, что именно это имеет место со стороны властей Украины", — считает Антон Сорвачев, юрист.

Скандал вокруг новой коллекции спортивной одежды начался после публикации письма Украинского института национальной памяти. В случае продажи одежды с надписью СССР и гербом Советского Союза украинские активисты грозили подать в суд на филиал фирмы в Киеве. В своем письме ссылались на закон о запрете на использование коммунистической символики. Наказание – ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

"Это, конечно же, все делается ради медийного эффекта, чтобы украинцы боялись 9 мая выйти с георгиевскими лентами, со знаменем Победы, до хотя бы даже в футболках с надписью СССР, которые не подразумевают никакого оскорбления Украины", — считает Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ.

Акцию "Бессмертный полк" в Киеве украинские националисты обещают сорвать, и уже в не первый раз. В прошлом году радикалы нападали на людей, а местной полиции пришлось даже обезвреживать националиста с гранатометом, который угрожал участникам шествия.

В борьбе с так называемыми "советскими платьями" украинские националисты уже попытались использовать и другой аргумент – мол, посмотрите, как у них там, в родной для бренда спортивной одежды, Германии. А в Германии сейчас вот так. 6 мая – Франкфурт-на-Майне и Гамбург – шествие Бессмертного полка, георгиевские ленты, знамя Победы и флаги СССР. А вечером концерт – на главной площади Берлина.

"Я бы сравнил идею о запрете данных футболок с предложением, например, запретить продукцию "Хьюго Босс", потому что Босс в свое время шил форму для вермахта. Если такой абсурдной логики придерживаться, то можно запрещать всё, что угодно", — отметил Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ.

Сами компании исходят, разумеется, из своей чисто коммерческой логики. Символика СССР  – это устойчивый тренд последних лет.  Модели испанского модного дома отсылают к одежде поздней советской эпохи. Дизайнер из Польши создает коллекцию "Ялта", посвященную встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Вдохновляются советской историей и лозунгами агитплакатов даже украинские дизайнеры.

"Хелен Престон делал коллекцию, где он использовал двуглавого орла российского, звезды используют, символика олимпийская использовалась когда-то, ну и надписи на кириллице. Я бы еще сезона два этому тренду дал, а он уже года два существует", — считает Александр Бичин, fashion-директор интернет-магазина.

Продаваться такая одежда будет во всех странах. А рынок Украины или  Литвы, где также возмутились так называемой "советской одеждой", на итоговые цифры продаж в мире вряд повлияет.

Сейчас

01:07

В России отмечают День Победы

00:15

Иран готов обогащать уран без ограничений

23:49

Сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку

23:30

Скоропостижно скончался посол России в Португалии

23:16

Барак Обама: выход США из СВПД - ошибка

22:42

Дуров пообещал отстаивать Telegram "до победного конца"

22:36

Путин поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армении

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В России отмечают День Победы

В России отмечают День Победы

31 минута назад
США выходят из ядерной сделки с Ираном

США выходят из ядерной сделки с Ираном

4 часа назад
Путин призвал не быть "огурцами в бочке"

Путин призвал не быть "огурцами в бочке"

4 часа назад
Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире

Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире

5 часов назад
В центре Москвы лихо задержали находившегося в розыске банкира Ертаева

В центре Москвы лихо задержали находившегося в розыске банкира Ертаева

6 часов назад
Скоропостижно скончался посол России в Португалии

Скоропостижно скончался посол России в Португалии

2 часа назад
Жириновский стал свидетелем на политической свадьбе

Жириновский стал свидетелем на политической свадьбе

4 часа назад
10 самых необычных зданий мира

10 самых необычных зданий мира

10 часов назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

07.05.2018 08:51
Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

11 часов назад
Дело Скрипалей: чешские политики запутались в показаниях

Дело Скрипалей: чешские политики запутались в показаниях

1 час назад
Битва за Дамаск. Эксклюзивные кадры Евгения Поддубного с передовой

Битва за Дамаск. Эксклюзивные кадры Евгения Поддубного с передовой

6 часов назад
639
Сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку

Сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку

1 час назад
На честном слове и на одном крыле. Документальный фильм Александра Рогаткина

На честном слове и на одном крыле. Документальный фильм Александра Рогаткина

13 часов назад
765
Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

07.05.2018 14:54
Иран готов обогащать уран без ограничений

Иран готов обогащать уран без ограничений

1 час назад
"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз

"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз

5 часов назад
Путин - Зюганову: СССР развалила КПСС

Путин - Зюганову: СССР развалила КПСС

7 часов назад
Латвийские власти усиливают давление на русский язык в стране

Латвийские власти усиливают давление на русский язык в стране

2 часа назад
Путин поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

Путин поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

2 часа назад
"В небе "ночные ведьмы", "Аты-баты, шли солдаты" и другие фильмы: кто был прототипом героев

"В небе "ночные ведьмы", "Аты-баты, шли солдаты" и другие фильмы: кто был прототипом героев

4 часа назад
День Победы на канале "Россия 1": все, чем живет страна

День Победы на канале "Россия 1": все, чем живет страна

4 часа назад
Во Ржеве после реставрации торжественно открыли мемориал воинам-казахстанцам

Во Ржеве после реставрации торжественно открыли мемориал воинам-казахстанцам

4 часа назад
В Израиле впервые отмечают День Победы как государственный праздник

В Израиле впервые отмечают День Победы как государственный праздник

5 часов назад
Известный диджей Келвин Харрис попал в аварию

Известный диджей Келвин Харрис попал в аварию

5 часов назад
Штаты ввели новые санкции против российского поставщика оружия

Штаты ввели новые санкции против российского поставщика оружия

5 часов назад
В Финляндии вновь арестовали единственного серийного убийцу в стране

В Финляндии вновь арестовали единственного серийного убийцу в стране

5 часов назад
Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

6 часов назад
"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

6 часов назад
В Латвии задержан правозащитник Владимир Линдерман

В Латвии задержан правозащитник Владимир Линдерман

6 часов назад
Кровавый квест: яростно размахивая топором, актер отрубил игроку кусок пальца

Кровавый квест: яростно размахивая топором, актер отрубил игроку кусок пальца

6 часов назад
Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Google

Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Google

7 часов назад
На "пустых" Кумранских свитках найден скрытый текст

На "пустых" Кумранских свитках найден скрытый текст

7 часов назад
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин

7 часов назад
5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

8 часов назад
Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

8 часов назад
Небесные образы на Met Gala: "Папа Рианна" и "ангел" Кэти Перри. Видео

Небесные образы на Met Gala: "Папа Рианна" и "ангел" Кэти Перри. Видео

8 часов назад
Чип в виде "слоёного пирога" обнаружит наркотики в крови, выдыхаемом воздухе и моче

Чип в виде "слоёного пирога" обнаружит наркотики в крови, выдыхаемом воздухе и моче

9 часов назад
Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

9 часов назад
Семья енотов свалилась с потолка на кресло американца

Семья енотов свалилась с потолка на кресло американца

9 часов назад
"Истории" Instagram станут музыкальными

"Истории" Instagram станут музыкальными

11 часов назад
Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

13 часов назад
iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

13 часов назад
Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

14 часов назад
На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

14 часов назад
Дохрюкались: "Свинку Пеппу" запретили в Китае за "гангстерские связи"

Дохрюкались: "Свинку Пеппу" запретили в Китае за "гангстерские связи"

14 часов назад
У людей есть вторая иммунная система, и она портит личную жизнь

У людей есть вторая иммунная система, и она портит личную жизнь

15 часов назад
Ученые смогли оживить мозг умершей свиньи

Ученые смогли оживить мозг умершей свиньи

15 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

06.05.2018 23:28
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20