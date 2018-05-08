Финны забросили семь безответных шайб в ворота норвежцев на чемпионате мира

В Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. В группе "В" сборная Финляндии с крупным счетом одержала победу над командой Норвегии. Встреча прошла в Хернинге и завершилась со счетом 7:0 в пользу финской команды.

Примечательно, что в составе победителей все шайбы забросили разные хоккеисты. Отличились Вели-Матти Савинайнен (5-я минута), Марко Анттила (8-я), Теуво Терявяйнен (22-я), Каспери Капанен (24-я), Маркус Нутиваара (39-я), Микаэль Гранлунд (40-я) и Саку Мяналанен (58-я).

Финны одержали три разгромные победы в трех матчах и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группу. Норвежцы с тремя баллами располагаются на пятой строчке.