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День Победы 2 часа назад
От Антарктиды до Тегерана: "Бессмертный полк" шагает по планете
Во многих точках планеты акция "Бессмертный полк" уже состоялась. Впервые в ней приняли участие в Антарктиде — на станции Новолазаревская. 32 участника Российской антарктической экспедиции почтили память погибших во Второй Мировой.
Детские голоса звучат над толпой на Фруктовой площади Праги. Здесь завершается шествие "Бессмертный полк" – более трех тысяч человек с портретами предков, погибших в боях Великой отечественной, песни военных лет. Концерт детских хоров из Владимира, городов Чехии и Словакии четвертый год подряд проходит под патронатом лично президента Чехии Милоша Земана.
"Когда ко мне организаторы акции обратились с просьбой о предоставлении патроната, я не колебался ни секунды. Я убежден, что 8 мая мы должны вспоминать торжественно радостно и вместе", — заявил Милош Земан, президент Чехии.
Граждане Чехии и россияне прошли сегодня и по улицам Карловых Вар и Брно. Российские триколоры, воздушные шарики тех же цветов и те же самые песни — над толпой тех, кто помнит.
В Улан-Баторе состоялось возложение венков "большой тройке": Иосифу Виссарионовичу Сталину, Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту. А дальше – концерт для ветеранов.
В Брисбене больше 170 человек, эмигрантов разных волн и поколений из России, собрались, чтобы почтить память поколения Победителей. Уже третий год подряд акция проходит в этом австралийском городе. А в ирландском Дублине – в 4-й. Здесь в честь 73-й годовщины организовали автопробег. А после, там же провели митинг. Более 2 тысяч человек приехали на него со всей страны. По словам организаторов – Координационного совета российских соотечественников Ирландии – это самый масштабный праздник, который объединяет большое количество россиян в этой стране.
В северной части Парижа на площади Сталинградской битвы собрались наши соотечественники с плакатами и фотографиями родных, сражавшихся против фашизма. Перед шествием на площади была организована благотворительная продажа книг о войне. Средства пойдут на помощь ветеранам, проживающим в Париже.
Погибших также вспоминали во вьетнамском Ханое. Команду на построение "Бессмертного полка" дал военный, военно-воздушный и военно-морской атташе России во Вьетнаме капитан первого ранга Роман Бойцов. В акции приняли участие около тысячи человек, среди них и граждане Вьетнама.
По инициативе Российских соотечественников в Замбии, песни и танцы военных лет исполнили в столице страны – Лусаке. А в сердце европейской дипломатии акция "Бессмертный полк" организована в виде выставке "От России до Берлина". В постпредстве России при Евросоюзе представлены фотографии героев Великой Отечественной Войны. О своих родных рассказали и российские дипломаты в Брюсселе.
Российских триколор развевался сегодня и над улицами Тегерана. В знак памяти в страшной войне и Великой победе прошли люди по иранской столице.
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