Сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку

Во вторник, 8 мая, вечером силы противовоздушной обороны Сирии перехватили две ракеты, выпущенные ВВС Израиля по району Эль-Кисва, расположенному в пригороде Дамаска.

В то же время, на фотографиях и видеокадрах с места нанесения удара виден пожар. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало, передает ТАСС. Предположительно, целью ударов ВВС Израиля был лагерь проиранских сил, расположенных к югу от столицы Сирии. По другим данным, налет был совершен на позиции сирийской армии в Эль-Кисве. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения СМИ о нанесении ударов по целям к югу от Дамаска.

Ранее Израиль привел в состояние повышенной готовности свои войска на северной границе страны, развернул системы ПВО и приказал открыть бомбоубежища. Такие действия были предприняты после выявления подозрительной активности иранских сил в Сирии.