Уроки Победы: ОНФ организовал акцию памяти для российских школьников

В российских школах проходят "Уроки Победы". Их организовал Общероссийский народный фронт. Ученикам предлагают рассказать о подвигах своих родственников.

Шестиклассница Диана Орехова о своем прадедушке знает если не все, то многое, но информацию о человеке на портрете удалось найти не так давно. Родители девочки несколько лет искали следы Александра Федоровича и, наконец, выяснили не только, где он погиб, но и какие подвиги совершал – в годы войны еще совсем молодой командир батареи не только уничтожил несколько целей, но и смог захватить вражеское оружие, с которым дальше пошел в атаку.

"Моя мама, когда нашла это, она просто сидела и плакала от счастья, и это были такие эмоции, которые невозможно передать словами", — вспоминает Диана Орехова, ученица 6а класса школы №1520 имени Капцовых.

Каждый год перед 9 мая ученики московской школы №1520 рассказывают друг другу о своих прадедушках и прабабушках. Каждый пытается найти новую информацию и выступает с ней перед одноклассниками. Эта акция называется "Урок памяти – бессмертный полк". Несколько лет назад ее организовали активисты Общероссийского Народного Фронта. Директор этой школы, как сопредседатель московского штаба организации, одной из первых поддержала инициативу. "На уроках памяти сейчас можно услыхать, как ребята рассказывают о своей семье. Они не для прошлого нужны, они для настоящего и будущего", — уверена Вита Кириченко, сопредседатель московского штаба ОНФ, директор школы №1520 имени Капцовых.

Эта акция проходит не только в Москве. Во всех регионах страны перед 9 мая школьники и студенты вспоминают детали биографии своих родственников и гордятся тем, что они потомки по-настоящему героических людей. "Он получил тяжёлые ранения в 1944 году в позвоночник, но остался жив. Вернулся домой. Сначала поехал в госпиталь, потом вернулся домой. Но всё было хорошо, он выжил", — рассказывает о своем прадеде Софья Аверкиева, ученица школы №148 г. Екатеринбург.

Везде педагоги и активисты ОНФ пытаются сделать уроки памяти как можно интереснее. В некоторых городах их совмещают с концертами или показательными выступлениями, а в Хабаровске, например, на этот раз совместили с занятиями по безопасности. Ветераны боевых действий рассказали ребятам, как вести себя, если обнаружишь старый снаряд или гранату.

Хотя дети в этих классах и залах лично не знали тех, кто изображен на портретах в их руках, все, что связано с историями прабабушек и прадедушек школьников неизменно интересует. С каждой новой деталью биографии дополняется общая история семьи и страны, а акция "Урок памяти-бессмертный полк" становится все более массовой и связывает поколения.