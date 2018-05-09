Тема:
День Победы 2 часа назад
Уроки Победы: ОНФ организовал акцию памяти для российских школьников
В российских школах проходят "Уроки Победы". Их организовал Общероссийский народный фронт. Ученикам предлагают рассказать о подвигах своих родственников.
Шестиклассница Диана Орехова о своем прадедушке знает если не все, то многое, но информацию о человеке на портрете удалось найти не так давно. Родители девочки несколько лет искали следы Александра Федоровича и, наконец, выяснили не только, где он погиб, но и какие подвиги совершал – в годы войны еще совсем молодой командир батареи не только уничтожил несколько целей, но и смог захватить вражеское оружие, с которым дальше пошел в атаку.
"Моя мама, когда нашла это, она просто сидела и плакала от счастья, и это были такие эмоции, которые невозможно передать словами", — вспоминает Диана Орехова, ученица 6а класса школы №1520 имени Капцовых.
Каждый год перед 9 мая ученики московской школы №1520 рассказывают друг другу о своих прадедушках и прабабушках. Каждый пытается найти новую информацию и выступает с ней перед одноклассниками. Эта акция называется "Урок памяти – бессмертный полк". Несколько лет назад ее организовали активисты Общероссийского Народного Фронта. Директор этой школы, как сопредседатель московского штаба организации, одной из первых поддержала инициативу. "На уроках памяти сейчас можно услыхать, как ребята рассказывают о своей семье. Они не для прошлого нужны, они для настоящего и будущего", — уверена Вита Кириченко, сопредседатель московского штаба ОНФ, директор школы №1520 имени Капцовых.
Эта акция проходит не только в Москве. Во всех регионах страны перед 9 мая школьники и студенты вспоминают детали биографии своих родственников и гордятся тем, что они потомки по-настоящему героических людей. "Он получил тяжёлые ранения в 1944 году в позвоночник, но остался жив. Вернулся домой. Сначала поехал в госпиталь, потом вернулся домой. Но всё было хорошо, он выжил", — рассказывает о своем прадеде Софья Аверкиева, ученица школы №148 г. Екатеринбург.
Везде педагоги и активисты ОНФ пытаются сделать уроки памяти как можно интереснее. В некоторых городах их совмещают с концертами или показательными выступлениями, а в Хабаровске, например, на этот раз совместили с занятиями по безопасности. Ветераны боевых действий рассказали ребятам, как вести себя, если обнаружишь старый снаряд или гранату.
Хотя дети в этих классах и залах лично не знали тех, кто изображен на портретах в их руках, все, что связано с историями прабабушек и прадедушек школьников неизменно интересует. С каждой новой деталью биографии дополняется общая история семьи и страны, а акция "Урок памяти-бессмертный полк" становится все более массовой и связывает поколения.
Ранее по теме
-
В России отмечают День Победы2 часа назад
-
Российские и британские ветераны-моряки встретились в Лондоне на борту "Белфаста"2 часа назад
-
Мемориал бойцам Великой Отечественной открыли подо Ржевом3 часа назад
-
От Антарктиды до Тегерана: "Бессмертный полк" шагает по планете3 часа назад
-
"В небе "ночные ведьмы", "Аты-баты, шли солдаты" и другие фильмы: кто был прототипом героев5 часов назад
-
День Победы на канале "Россия 1": все, чем живет страна6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дума согласилась назначить Медведева премьером
- США выходят из ядерной сделки с Ираном
- Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире
- Роскомндзор разблокировал шесть подсетей Google
- Армения получила того премьера, которого добивалась
Самое читаемое
-
Собачница, избившая в Петербурге ребенка, отправится в колонию-поселение
- На месте пропажи 2-летнего мальчика нашли надпись "умрет"
- Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии
- Водители устроили самосуд над мужчиной, открывшим стрельбу по отцу с ребенком
- Жираф убил известного оператора и режиссера. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Майские указы: задачи и пути решения
- Кондитерская компания Roshen усилила ПВО Украины
- В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов
- Власти введут налог на мангалы и одноразовую посуду
- Пять фильмов о войне: прообразы легендарных героев
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Путин призвал не быть "огурцами в бочке"
- "Бессмертный полк": кто выходит на улицы городов Европы
- Прототипы героев лучших фильмов о войне
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Парад Победы и "Бессмертный полк" перекроют движение в столице
- На Каширке Mercedes влетел в здание
- Большая кольцевая линия метро обрастает новыми станциями
- Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров
- Спасская башня Кремля отмечает годовщину своего переименования
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо