Ежегодно миллионы пользователей со всего мира ищут родных на портале "Память народа"
Уникальный онлайн-архив был создан Министерством обороны. В открытом доступе более ста тысяч военных карт, более 18-ти миллионов номерных награждений, информация более чем о пяти миллионах солдат и офицеров.
Своего деда Ольга Матвеева видела лишь на немногочисленных фотоснимках. Он ушел на фронт и больше не вернулся, когда матери Ольги было всего лишь пять лет. Об отце и она ничего не могла вспомнить кроме имени, фамилии и того, что он погиб за Родину во время Великой Отечественной Войны.
"Слава Богу, что хотя бы остались фотографии, пусть их не большое количество, но, тем не менее, она их показывала и говорила только, что бабушке пришло известие, которой писала медсестра, что якобы дед погиб вследствие бомбежки санитарного поезда, и вот разбомбило этот поезд и он погиб. И где он похоронен – никто не знает", — говорит Ольга Матвеева, внучка участника Великой Отечественной Войны.
70 лет великому военному подвигу русского народа и 70 лет неизвестности и догадок для семьи, так и не нашедшей последнее пристанище своего родственника. О том, что Яков Романович Пряхин покоится в Братской могиле в Кургане дочь Ольги Матвеевой, Татьяна узнала в юбилей великой победы в 2015 году, благодаря проекту "Память героев". Это уникальный онлайн-архив, в котором собрано более 425 тысяч военных документов, оцифрованных и выложенных в открытый доступ. "Память народа" был создан министерством обороны, и сейчас хранит в себе информацию о миллионах солдат. Погибших и выживших. Захороненных в братских могилах и триумфально вернувшихся домой в боевых орденах.
"Мы настолько благодарны людям, которые это придумали, это восстановились две дороги, два пути, история наших прадедов, двух людей, которые нам очень дороги, об одном из них мы знали, о другом мы не знали вообще ничего, это просто я считаю бесценно, это очень нужно и для очень многих людей появилась такая надежда, такая зацепка", — говорит Татьяна Матвеева, правнучка участника Великой Отечественной Войны.
Благодаря "Памяти Народа" семья смогла восстановить историю и другого предка. Героя войны Ивана Клокова. Узнать полный список его наград, а также прямо на карте увидеть его героический путь от места призыва до возвращения домой. "Память народа" – это более ста тысяч военных карт, более 18-ти миллионов номерных награждений, информация более чем о пяти миллионах солдат и офицеров.
"И здесь вот указывается его фамилия, под номером 169 – погиб и место гибели. Убит 10.03.43, место гибели находится в селе Хлебтово, вот здесь обозначено в селе Хлебтово, и в братской могиле написано села Хлебтово", — показывает Олег Катионов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Новосибирского государственного педагогического университета.
Дядя супруги новосибирского историка, профессора и доктора наук, Олега Катионова, ушел на фронт еще совсем юным. В 18 лет он погиб, так и не успев встретить победу. Всё это время о месте его захоронения племянница ничего не знала. В братской могиле он был погребен, как неизвестный. Найдя информацию с помощью "Памяти Народа", женщина решила сама помочь проекту. Начав свое собственное расследование вместе с мужем, они смогли установить имена и других неопознанных солдат, покоившихся вместе с их предком в одной братской могиле.
"Она села и составила список этой братской могилы, где известных 174, а неизвестных 228, мы их сделали известными. Всех! Сейчас 402 известных, а 20 убрали, так как они ошибочно туда внесены были", — рассказывает Олег Катионов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Новосибирского государственного педагогического университета.
Теперь их труд будет внесен в Росреестр, а имена солдат выбиты на памятных плитах. "Память народа" — портал, который помог Катионовым не только в делах семейных, но и в рабочих. С помощью сайта, Олег Катионов знакомит студентов с ранее неизвестными подробностями и деталями Великой Отечественной Войны.
"Мы с ребятами, с одногруппниками, изучали Второй белорусский фронт и в частности я про Второй белорусский фронт рассказывала. Нам помог очень сайт, мы смотрели и боевые действия, там на карте все очень удобно изображено, прямо можно посмотреть, как проходил путь нашего Второго белорусского фронта", — говорит Татьяна Лукина, студентка 5-го курса Новосибирского государственного педагогического университета.
"Память народа" – ни с чем несравнимый источник уникальных знаний, хранящий в себе историческую память целой эпохи, уходящего поколения. Работа по восстановлению истории и каждого ее участника продолжается. Еще около 2 миллионов имен в первичных захоронениях остаются не установленными. Поиск и оцифровка этих данных приоритетная задача проекта. Чтобы каждый мог помнить и гордиться подвигом своих предков.
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