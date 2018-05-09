Чемпионат мира. Чехи по буллитам обыграли швейцарцев

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В матче группы "А", в которой выступает сборная России, чешские хоккеисты по буллитам одержали победу над командой Швейцарии. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась победой чехов со счетом 5:4.

В основное время в составе победителей шайбы забросили Доминик Кубалик (17-я минута), Михал Моравчик (25-я), Дмитрий Яшкин (28-я) и Михал Ржепик (35-я). У проигравших дубль сделал Нино Нидеррайтер (12-я и 28-я), еще по голу забили Грегори Хофманн (21-я) и Симон Мозер (23-я). В серии буллитов решающий бросок оказался на счету Ржепика.

В турнирной таблице чехи м четырьмя очками поднялись на четвертое место. Швейцарцы с шестью баллами располагаются на третьей строчке. Отметим, что следующий матч на турне чешская команда 10 мая проведет против сборной России.