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День Победы 1 час назад
"Вахта Памяти" из Якутии ищет земляков, не вернувшихся с фронта
В надежде найти земляков, которые не вернулись с фронта, поисковики из Якутии отправились в Крым. Раскопки ведут вдоль второй линии обороны Севастополя.
Чтобы добраться до погребенной землянки нужно сначала поработать кайлом. Грунт в окрестностях Севастополя каменистый и поддается тяжело. Более глубокие слои приходится перебирать руками.
"Гранаты попадаются разорвавшиеся. Вот масленка от пулемётной ленты. Миномётные снаряды. Вот хвостовик от такого снаряда", — показывает находку Альберт Ноев, поисковик.
Поисковики предельно осторожны. Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной опасны и сегодня. "Бойцы из Якутии полетели первым эшелоном сразу сюда на Севастополь. Тысяча человек из Якутии, наши деды. И получается, тут много без вести пропавших", — говоорит Наталья Васильева, руководитель якутской поисковой группы.
Раскопки ведутся вдоль второй линии обороны Севастополя. Здесь в 1942 году бойцы красной армии отражали третье наступление фашистов на город. Осада продолжалась 250 дней.
Где искать, подсказывают старые военные карты. Через склон Мекензиевых гор пролегала вторая линия обороны Севастополя. По данным поисковиков, после ожесточённых боёв, копать здесь можно в любом месте.
Вместе с поисковиками из Якутии в составе "Вахты Памяти" работают активисты из семи регионов России. Более двухсот человек живут прямо в лесу, в палаточном лагере. Каждому отряду отведен отдельный участок.
Звук металлоискателя подсказывает, где находятся оружие и личные вещи бойцов. Эти три винтовки Мосина уцелели после попадания снаряда в блиндаж. Всего за время поисков удалось извлечь останки двадцати солдат.
"Точно можно сказать, что в одном месте мы взяли капитан-лейтенанта морского. Пока установить личность его очень сложно. Но будем стараться, потому что по спискам объединённой базы данных ОБД "Мемориал" министерства обороны не так много офицеров в таком звании погибло в том районе. Известно, что это июнь 42-го года. Ориентировочно 79-ая отдельная морская стрелковая бригада", — рассказывает Андрей Могила, поисковик отряда "Севастополь".
Каждый день приносит новые находки, которые помогают восстанавливать исторические события. Даже по тому, как здесь растут деревья, можно понять, что во время войны на этом месте было выжженное поле. А лес потом высадили заново.
"Чувства смешанные. С одной стороны, интересно. С другой, страшно. Находишь всякие предметы, например, флагу вот нашли – не знаю, кто из неё пил. Очень смешанные чувства", — признается Николай Бурнашов, поисковик.
Поиски уже завершаются. Но уже через год отряды "Вахты Памяти" вернутся на Мекензиевые высоты вновь. Найденные вещи ребята увезут с собой, что передать в музеи и рассказать о той войне.
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