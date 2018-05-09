Экс-офицера ЦРУ обвинили в шпионаже

По информации министерства юстиции США, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) обвиняется в сборе секретной информации для правительства КНР.

Отставной офицер Джерри Чунь Шин Ли обвиняется по статье, предусматривающей ответственность за сговор с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству, передает РИА Новости. Кроме того, обвиняемому вменяются два преступных эпизода по статье "Незаконное владение информацией о национальной обороне". За содеянное обвиняемому грозит длительный срок тюремного заключения.