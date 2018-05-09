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Конфликт в Сирии 41 минута назад
9 мая 201802:38
Жертвами удара Израиля по Сирии стали два человека
По информации агентства САНА, в результате ракетного удара, нанесенного Израилем по пригороду Дамаска, погибли двое мирных жителей – супружеская пара.
Как сообщалось, силам противовоздушной обороны Сирии удалось перехватить две ракеты, выпущенные Израилем по району Эль-Кисва, расположенному в пригороде Дамаска, напоминает РИА Новости. Местные СМИ обнародовали фотографии и видеокадры с места обстрела, на которых виден пожар, бушующих на окраине сирийской столицы.
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