Жертвами удара Израиля по Сирии стали два человека

По информации агентства САНА, в результате ракетного удара, нанесенного Израилем по пригороду Дамаска, погибли двое мирных жителей – супружеская пара.

Как сообщалось, силам противовоздушной обороны Сирии удалось перехватить две ракеты, выпущенные Израилем по району Эль-Кисва, расположенному в пригороде Дамаска, напоминает РИА Новости. Местные СМИ обнародовали фотографии и видеокадры с места обстрела, на которых виден пожар, бушующих на окраине сирийской столицы.