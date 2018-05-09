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День Победы 1 час назад
Под Калининградом перезахоронили останки советских летчиков Петра Тарасова и Василия Дмитриенко
Штурмовик сталинских соколов был сбит в марте 45-го. Семьям сообщили: экипаж погиб, бой был в Восточной Пруссии. И вот теперь есть место, куда родные могут приехать, чтобы почтить память прадедов.
Захоронить останки пилота гвардии лейтенанта Петра Тарасова и стрелка гвардии старшины Василия Дмитриенко решили в одной братской могиле. Вместе они и погибли. Экипаж советского штурмовика Ил-2, выполнявший задание в небе над бывшим немецким населенным пунктом Бладиау с боевого задания не вернулся.
Согласно записям журнала боевых действий 1-й гвардейской штурмовой авиационной Сталинградской дивизии, Ил-2 был сбит 19 марта 1945 года во время проведения Восточно-Прусской наступательной операции. 73 года экипаж пролежал в земле вместе с обломками своей боевой машины.
В лесополосе у поселка Пятидорожное калининградские поисковики обследовали поросшую травой огромную воронку, и убедились, что там, на трехметровой глубине, лежат фрагменты советского штурмовика, в том числе — кабина самолета. Удалось поднять останки экипажа, множество личных вещей, авиационную пушку. А главной находкой стал двигатель Ил-2 на котором сохранился номер. Это облегчило дальнейшую поисковую работу.
"Самолет заходил на атаку, начал пикировать на врага и огнем зенитной артиллерии был сбит, загорелся и упал", — полагает Руслан Хисамов, руководитель поискового отряда "Совесть".
В Калининградскую область из Москвы и Черкесска приехали родственники летчиков. Признались, что до сих пор не знали, где именно погибли их прадеды. В похоронках, которые получили обе семьи в 45-м, говорилось лишь, что экипаж был сбит в небе над Восточной Пруссией.
"Ничего узнать не удавалось. Когда в январе с нами связались, то мы были просто шокированы . Мы были рады и благодарны", — признается Юлия Савина, праправнучка Василия Дмитриенко.
С воинскими почестями погибший экипаж советского штурмовика захоронили на мемориальном кладбище в Пятидорожном. Родственники Петра Тарасова и Василия Дмитриенко привезли сюда горсти земли с малой родины летчиков.
Поисковики установили, что экипаж самолета погиб героически. Летчики сознательно пошли на таран, направив горящую машину на позиции противника. Среди обломков штурмовика не случайно были обнаружены и фрагменты немецкого оружия и амуниции. Судя по всему, пилот принял решение совершить огненный таран и спикировал на немецкую колонну.
"Ему было 24 года. Молодые парни, и так героически сражаться. Каждый раз, отправляясь в бой, понимали, что могут не вернуться", — рассказывает Юлия Ермакова, правнучка Петра Тарасова.
В годы войны Ил-2 был самым массовым советским боевым самолетом. За броню и мощное вооружение конструкторы называли его летающим танком, а противник — Черной смертью.
"100 боевых вылетов кто делал, представлялись к званию героя СССР. Лейтенанту Тарасову совсем чуть-чуть не хватило. Очень результативный экипаж был", — отмечает Игорь Ялычев, член инициативной группы по изучению истории ВВС 3-го Белорусского фронта.
Поисковики передали местному музею личные вещи экипажа.
Побывали родственники погибших летчиков и на месте гибели самолета. Сюда они принесли живые цветы и лампадки.
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