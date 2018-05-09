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День Победы 1 час назад
В одном из сёл Ульяновской области решили провести свой парад Победы с участием военной техники
Дело в том, что местным умельцам удалось восстановить легендарный Т-34. Машину, которая участвовала в боях Великой Отечественной, несколько лет назад нашли в болоте под Псковом.
Последние приготовления перед первым запуском легендарного танка. Первым за 75 лет. Старт проходит успешно. Машина покидает стены ангара.
Вот именно так, в ангарах, гаражах и практически из подручных средств восстановили легендарную 34-ку, которая принесла Победу Союза в Великой Отечественной Войне. Теперь же именно у этой машины начинается новая жизнь и движение только вперед.
История этой 34-ки уникальна без преувеличений. Машину, которая участвовала в сражениях Великой Отечественной войны, в 2004-ом году извлекли из болота в Псковской области. Чуть позже танк перевезли в Троицкий Сунгур. До апреля 18-ого он был установлен на постаменте в местном Парке Победы. Возродить танк к жизни вызвались казаки. Собрали команду из местных механиков, подобрали подходящий по габаритам ангар. Но самым сложным оказалось найти нужные запчасти.
"Работали круглосуточно. Много узлов, агрегатов, запасных частей, естественно, там не хватало. Ну и вот, с нынешнего дня он учится опять ходить, ездить. Радовать душу всех тех, кто помнит наших героев Великой Отечественной Войны", — счастлив Григорий Мясников, атаман станицы Троицко-Сунгурская.
После бессонных ночей, работы в две смены на протяжении месяца главный механик, который руководил работой по восстановлению танка, запускает двигатель!
"Здесь не было вообще никаких агрегатов. Мы двигатель сами сделали, коробку нашли, ленты поехали, нашли. Все ездили, искали механики. Вот собрали так вот, по чуть-чуть. Что-то самодельное, что-то отрезали, приварили. Так все и получилось у нас. Глаза боятся, руки делают", — рассказывает Василий Малов, механик.
На главной улице ульяновского села накануне состоялась генеральная репетиция Парада Победы. В одной колонне – знаменосцы, казаки и кадеты. Возглавила шествие военная техника. Первым прошел легендарный Т-34-ый. Правда, другой, более современный, и который не был на фронтах Великой Отечественной. Но уже сегодня колонну поведет за собой тот самый танк, который шесть десятилетий пролежал под водой. Это станет сюрпризом для местных жителей, которые последние годы видели легенду лишь на постаменте в парке Победы. Здесь же установлены и мемориальные стелы с именами сунгурчян, которые сражались за нашу свободу. У каждой местной семьи — своя история и боль, своя память и гордость.
Вот, к примеру, Кирсанов Леонид Семенович, Кирсанов Петр Семенович, Кирсанов Василий Семенович, Кирсанов Григорий Семенович. "Я горд, потому что в честь моего деда, в честь его имени и назвали родители меня. Человек, который служил на первом Прибалтийском фронте. Награжден медалью за боевые заслуги, орденом Славы третьей степени и медалью за отвагу", — признается внук воина, Кирсанов Леонид Семенович.
Всего здесь увековечено 637 имен. С полей сражений в 45-ом домой, в Троицкий Сунгур, вернулись всего 203 человека. Подвиг советских солдат здесь, в глубинке Ульяновской области, действительно чтут и помнят. Со школьной скамьи детей учат быть настоящими патриотами своей страны. Кадетские ряды ежегодно пополняют десятки подростков, для которых честь, мужество и отвага не просто слова – смысл жизни.
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