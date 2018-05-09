"Зенит" интересуется полузащитником ЦСКА Ткачевым

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику тульского "Арсенала" Сергею Ткачеву, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

По информации издания "Спорт день за днем" 28-летний Ткачев, способный сыграть на обоих флангах атаки, в составе "сине-бело-голубых" должен будет закрыть позицию Олега Шатова, которого по окончании сезона хочет полностью выкупить "Краснодар". ЦСКА готов отпустить полузащитника в "Зенит" за 1,5 миллиона евро.