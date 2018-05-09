Госсекретарь США прибыл в Пхеньян

В среду, 9 мая, в Пхеньян для обсуждения деталей предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ынам прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

Не исключено, что в ходе встреч в Пхеньяне стороны также обсудят вопрос освобождения трех американцев, находящихся в заключении на территории КНДР, передает ТАСС.

О планах поездки главы внешнеполитического в КНДР сообщил накануне президент США Дональд Трамп. В ходе пресс-конференции в Белом доме он сказал: "В этот самый момент госсекретарь Майк Помпео направляется в Северную Корею для подготовки моей будущей встречи с Ким Чен Ыном. Планы построены, отношения развиваются, надеюсь, что сделка состоится".

Ранее сообщалось, что в конце апреля текущего года состоялся исторический саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи, в ходе которого стороны объявили о начале переговоров по заключению мирного договора в Корейской войне и стремлении добиться полной денуклеаризации полуострова, напоминает "Интерфакс".