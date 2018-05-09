"Барселона" готова выплатить "Атлетико" 100 млн евро за Гризманна

Эпопея по поводу перехода французского нападающего мадридского футбольного клуба "Атлетико" Антуана Гризманна продолжается. 8 мая стало известно, что "Барселона" готова выплатить матрасникам 100 миллионов евро отступных, прописанных в контракте французского форварда.

Президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу уже связался с президентом мадридского клуба Энрике Сересо и сообщил, что "Барселона" готова совершить сделку, сообщает РИА Новости. Отметим, что ранее СМИ сообщили о том, что француз ответил отказом на предложение мадридского клуба продлить соглашение, которое рассчитано до 2022 года.