Моряки Северного флота начали отмечать День Победы

Первыми на Северном флоте День Победы отметили военные, которые несут службу на острове Котельный в море Лаптевых. С другими подразделениями у них разница во времени 6 часов.

Для начала провели торжественное построение, после — большой концерт. Его подготовили своими силами, отмечает телеканал "Россия 24". Кроме того, бойцам зачитали приказ о проведении артиллерийских салютов.

Как сообщили в Минобороны России, праздничные мероприятия сегодня по плану на всех базах, которые расположены в Северном Ледовитом океане.