НБА. "Хьюстон" обыграл "Юту" и вышел в полуфинал плей-офф

В Национальной баскетбольной ассоциации определился второй полуфиналист плей-офф. Им стал клуб "Хьюстон Рокетс", который в ночь на 9 мая на своей площадке обыграл команду "Юта Джаз" со счетом 112:102 в пятом матче серии и стал победителем противостояния – 4:1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Рокетс" Крис Пол, который набрал 41 очко установил личный рекорд результативности в плей- офф. Другой лидер "Хьюстона" Джеймс Харден добавил в копилку команду 18 очков. У проигравших больше всех баллов за результативность набрал защитник Донован Митчелл – 25.

Соперником победителя регулярного чемпионата "Хьюстона" по финалу конференции станет победитель противостояния между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Нью-Орлеан Пеликанс".