Женева, Токио и Мельбурн присоединились к "Бессмертному полку"

Первый раз в истории "Бессмертный полк" прошел и в итальянской Генуе. Акция состоялась на мемориальном кладбище, где покоится Герой Советского Союза и герой Италии Федор Полетаев. Он погиб, сражаясь в отряде партизан движения Сопротивления.

Шествие "Бессмертного полка" прошло и в Токио, участие в нем приняли россияне и белорусы, живущие в Японии. Впервые эта акция состоялась в австралийском Мельбурне. Она собрала почти 200 участников: они прошли колонной из самого центра города к набережной реки Ярра.

Более двухсот человек вышли с портретами своих родных в Женеве. Там также это произошло впервые в истории. Почтили память ветеранов маршем по набережной Женевского озера к штаб-квартире ООН.

"Бессмертный полк" был и в Африке. В Намибии в российском посольстве была трогательная встреча, на которой каждый мог рассказать историю родственников, которые воевали во Вторую мировую войну.