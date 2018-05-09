В России растет площадь лесных пожаров

По информации федеральной авиалесоохраны, ссылающейся на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в России общая площадь лесных участков, охваченных огнем, составила почти 54 тысячи гектаров. В предыдущие сутки леса горели на площади около 47 тысяч гектаров.

В течение минувших суток велась борьба с возгораниями на 43 лесных участках, потушено 56 пожаров общей площадью 1 471 гектар, передает "Интерфакс".

Наиболее активно леса горят Амурской области, где зафиксировано восемь пожаров на площади 41 427 гектаров. В Забайкальском крае число возгораний гораздо больше — 20 очагов, — но их общая площадь составила около 12 тысяч гектаров.

В Хабаровском крае действуют десять пожаров на площади около 100 гектаров, в Еврейской АО тушат четыре возгорания на площади 15 гектаров. Еще один крупный пожар бушует на площади 320 гектаров в Забайкальском крае на территории ФГБУ Национальный парк "Алханай".

Борьбу с огнем ведут более 2 тысяч человек с применением свыше 400 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении задействовано 35 воздушных судов.

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 69 субъектах Российской Федерации. В Амурской области, Забайкалье и в одном из районов Челябинской области введен режим ЧС.