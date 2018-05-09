В Лиссабоне подведены итоги первого полуфинала "Евровидения"

По итогам первого полуфинала 63-го Международного песенного конкурса "Евровидение" право на дальнейшее участие в нем получили представители десяти стран.

Испытание проходило в Лиссабоне на арене "Алтис". По его результатам в финал конкурса вышли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии, передает ТАСС.

Всего в первом полуфинале вели борьбу представители 19 стран, из списка участников конкурса выбыли исполнители из Азербайджана, Исландии, Бельгии, Белоруссии, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.

Обладателей путевки в финал определила сумма голосования профессионального жюри и телезрителей принимавших участие в испытании стран. Также учитывалось мнение Португалии, Испании и Великобритании – стран, исполнители из которых представили свои конкурсные номера, однако места в финале им были гарантированы. Португалия обладала таким правом как страна-хозяйка конкурса, а Испания и Великобритания как основатели "Евровидения".

Представительница России Юлия Самойлова будет вести борьбу за право выхода в финал во втором полуфинальном испытании, которое состоится 10 мая. Конкуренцию ей составят представители 17-ти стран: Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины. Финал "Евровидения" состоится 12 мая.