Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Эдуард Трояновский примет участие в следующем турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг.

В четвертьфинале турнира соперником российского боксера станет чемпион мира по версии WBA белорус Кирилл Релих, сообщает ТАСС. Кроме Трояновского и Релиха свое участие в суперсерии подтвердили чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Реджис Прогрейс, его соотечественник Райан Мартин, белорус Иван Баранчик и Энтони Игит из Швеции.