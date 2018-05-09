Этери Тутберидзе ждет от Евгении Медведевой слов благодарности и цветов

Известный тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Также она заявила, что ждет от своей бывшей подопечной слов благодарности и цветов. Тутберидзе надеется, что у Медведевой хватит совести сделать это.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо", — цитирует тренера РИА Новости.

Кроме того, она отметила, что уход ее фигуристов к другим специалистам происходит не в первый раз. "К сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили", — заявила Тутберидзе.

Напомним, что Евгения Медведева приняла решение уйти от своего теперь уже бывшего тренера и начать тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера.