Тема:

День Победы 15 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 мая 201811:54

Такого еще не было. Что за новейшее вооружение показали на Параде Победы

Савостьянов Сергей/ТАСС

Традиционно Парад Победы на Красной площади – это не только день памяти и воинской славы, но и демонстрация последних разработок российского оборонно-промышленного комплекса. Причем большинство новейших комплексов и систем – это не прототипы или концепты, а реальная боевая техника, которая либо уже принята на вооружение, либо встанет в строй в ближайшее время.

Самая интересная, но и самая секретная новинка – ракетный комплекс "Кинжал". Еще недавно о нем ходили только слухи. Однако 1 марта в Послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил: у России есть реальное, работающее гиперзвуковое оружие. Более того, оно прошло испытания и поставляется в действующие войска.

"Кинжалами" вооружают истребители-перехватчики МиГ-31. Эти машины сами по себе выдающиеся. Они способны разгоняться до 3400 километров в час и подниматься на высоту свыше 20 километров. Хотя их возможности меркнут по сравнению с новейшими ракетами, так как их скорость – фантастические 10 Махов, это около 12 тысяч километров в час. Перехватить настолько быструю цель не может ни одна современная или перспективная система ПВО. Просто не догонит.

Отдельное место на параде занимают боевые роботы, тоже абсолютные новички на Красной площади. Самый грозный – "Уран-9". Это тяжелая, хорошо вооруженная машина с дистанционным управлением. Огневая мощь дрона даст фору многим БМП или БТР. В арсенал "железного солдата" входит 30-миллиметровая автоматическая пушка для уничтожения пехоты и легкой техники. Для борьбы с хорошо бронированными боевыми машинами или для снайперской стрельбы по особо важным целям у робота есть управляемые ракеты, а для "выкуривания" противника из укрытий и укреплений "Уран-9" вооружен реактивными огнеметами "Шмель-М".

Другой "Уран", уже под номером 6, радикально отличается более крупного собрата. Но пользы от него не меньше, так как этот 6-тонный робот – сапер. Своим тралом он перепахивает почву и заставляет мины и снаряды детонировать. При этом сам дрон уничтожить или повредить сложно. Он выдерживает взрыв 60 килограммов тротила. А "уязвимый" человек-оператор все равно находится на безопасном расстоянии. Радиус действия пульта управления – 1 километр.

Еще один новичок – беспилотный летательный аппарат "Корсар". Несмотря на воинственное название, робот достаточно безобидный. Его основные задачи на поле боя – разведка, корректировка огня артиллерия и доставка небольших грузов. Правда, на грузовой платформе, на которой "Корсары" везли по Красной площади, были хорошо видны серые тубусы, похожие на пусковые контейнеры управляемых ракет. Можно предположить, что новые беспилотники не так безобидны, как кажутся.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор", очередной новый участник Парада, – машина со сложной судьбой. Разные проекты БМПТ российские и советские инженеры предлагали военным еще с начала восьмидесятых годов. На испытания выходили "объект 781" и "Гадюка". Однако дальше опытных образцов они не ушли. Сегодня у разработчиков этих боевых машин, можно сказать, еще один повод для праздника. Сразу несколько "Терминаторов" прошли по брусчатке Красной площади.

БМПТ – необычная бронетехника. Это танк, которого лишили 125-миллиметрового орудия, а взамен выдали сразу две 30-миллиметровые скорострельные пушки, четыре противотанковых ракеты "Атака-Т", пару автоматических гранатометов АГ-17 и пулеметы Калашникова. Одновременно с этим "Терминатор" сохранил броню и подвижность основного боевого танка. Именно ОБТ он и будет защищать в бою от вражеской пехоты с гранатометами и легкой техники с управляемыми ракетами.

И, наконец, абсолютный хит Парада Победы 2018 года – многоцелевой истребитель Су-57. В конце прошлого года эта машина получила последний компонент, которые делает ее самолетом пятого поколения, – двигатель. Все остальные элементы уже готовы.

Это, например, самая современная электроника. Ее основа – радиолокационная станция с активной фазированной решеткой. Подобные РЛС работают быстрее и надежде, чем системы предыдущего поколения. По данным из открытых источников, станция Су-57 засекает самолет на расстоянии до 400 километров. А также способна одновременно сопровождать до 60 целей и на 16 из них наводить оружие.

Еще один признак истребителя пятого поколения – низкая радиолокационная заметность: фюзеляж, крыло и оперение истребителя такой формы, чтобы как можно меньше отражать излучение радаров. А оружие спрятано во внутренних отсеках Су-57. Кстати, в начале марта этого года самолет провел два дня в Сирии, где проходил испытания в боевых условиях.

Что символично, открывал Парад Победы 9 мая советский средний танк Т-34-85. В свое время эта машина тоже стала прорывом в области создания бронемашин и по праву считается одним из лучших танков Второй мировой войны.

Ранее по теме

Сейчас

11:44

С Украины выслали корреспондентов "России" и "Первого канала"

11:34

Лидеры России, Сербии и Израиля возложили венки у Вечного огня

11:25

Путин, Вучич и Нетаньяху отправились в Александровский сад

11:03

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы

11:00

Над Москвой начался воздушный парад

10:50

На Красную площадь выехала новейшая техника

10:40

Главу представительства Россотрудничества в Киеве облили зеленкой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лидеры России, Сербии и Израиля возложили венки у Вечного огня

Лидеры России, Сербии и Израиля возложили венки у Вечного огня

38 минут назад
Такого еще не было. Что за новейшее вооружение показали на Параде Победы

Такого еще не было. Что за новейшее вооружение показали на Параде Победы

24 минуты назад
Воздушный парад: в небо над Москвой поднялись 75 самолетов и вертолетов

Воздушный парад: в небо над Москвой поднялись 75 самолетов и вертолетов

1 час назад
С Украины выслали корреспондентов "России" и "Первого канала"

С Украины выслали корреспондентов "России" и "Первого канала"

25 минут назад
В Кабуле произошла серия взрывов

В Кабуле произошла серия взрывов

25 минут назад
Путин: Россия не позволит исказить историю и предать забвению подлинных героев

Путин: Россия не позволит исказить историю и предать забвению подлинных героев

1 час назад
Спикер парламента Ирана: выход США из ядерной сделки - "дипломатическое шоу"

Спикер парламента Ирана: выход США из ядерной сделки - "дипломатическое шоу"

2 часа назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

07.05.2018 08:51
Марш парадных расчетов по Красной площади: впервые прошли юнармейцы и девушки-курсантки

Марш парадных расчетов по Красной площади: впервые прошли юнармейцы и девушки-курсантки

1 час назад
Миллион человек спели "Катюшу" в социальных сетях

Миллион человек спели "Катюшу" в социальных сетях

18 минут назад
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы

1 час назад
Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

22 часа назад
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником

Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником

57 минут назад
На Параде Победы показали новейшую технику, прошедшую "обкатку" в Сирии

На Параде Победы показали новейшую технику, прошедшую "обкатку" в Сирии

1 час назад
Главу представительства Россотрудничества в Киеве облили зеленкой

Главу представительства Россотрудничества в Киеве облили зеленкой

1 час назад
На Украине потушен пожар на складе боеприпасов в Балаклее

На Украине потушен пожар на складе боеприпасов в Балаклее

2 часа назад
Донецк. Парад Победы

Донецк. Парад Победы

2 часа назад
276
Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 14-15 мая

Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 14-15 мая

3 часа назад
Волгоград. Город мужества

Волгоград. Город мужества

3 часа назад
Самара. Парад Победы

Самара. Парад Победы

3 часа назад
Красноярск. Парад Победы

Красноярск. Парад Победы

3 часа назад
104
Екатеринбург. Парад Победы

Екатеринбург. Парад Победы

3 часа назад
28
Этери Тутберидзе ждет от Евгении Медведевой слов благодарности и цветов

Этери Тутберидзе ждет от Евгении Медведевой слов благодарности и цветов

3 часа назад
В Лиссабоне подведены итоги первого полуфинала "Евровидения"

В Лиссабоне подведены итоги первого полуфинала "Евровидения"

5 часов назад
СМИ раскрыли детали опроса Виктора Вексельберга в США

СМИ раскрыли детали опроса Виктора Вексельберга в США

6 часов назад
Госсекретарь США прибыл в Пхеньян

Госсекретарь США прибыл в Пхеньян

8 часов назад
Под Калининградом перезахоронили останки советских летчиков Петра Тарасова и Василия Дмитриенко

Под Калининградом перезахоронили останки советских летчиков Петра Тарасова и Василия Дмитриенко

9 часов назад
"Вахта Памяти" из Якутии ищет земляков, не вернувшихся с фронта

"Вахта Памяти" из Якутии ищет земляков, не вернувшихся с фронта

9 часов назад
Российские и британские ветераны-моряки встретились в Лондоне на борту "Белфаста"

Российские и британские ветераны-моряки встретились в Лондоне на борту "Белфаста"

11 часов назад
Дело Скрипалей: чешские политики запутались в показаниях

Дело Скрипалей: чешские политики запутались в показаниях

11 часов назад
"Бессмертный полк" шагает по планете

"Бессмертный полк" шагает по планете

12 часов назад
Скоропостижно скончался посол России в Португалии

Скоропостижно скончался посол России в Португалии

12 часов назад
День Победы на канале "Россия 1": все, чем живет страна

День Победы на канале "Россия 1": все, чем живет страна

15 часов назад
Известный диджей Келвин Харрис попал в аварию

Известный диджей Келвин Харрис попал в аварию

16 часов назад
"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз

"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз

16 часов назад
Битва за Дамаск. Эксклюзивные кадры Евгения Поддубного с передовой

Битва за Дамаск. Эксклюзивные кадры Евгения Поддубного с передовой

17 часов назад
1 569
"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

17 часов назад
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин

18 часов назад
5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

18 часов назад
Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

19 часов назад
Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

20 часов назад
10 самых необычных зданий мира

10 самых необычных зданий мира

21 час назад
"Истории" Instagram станут музыкальными

"Истории" Instagram станут музыкальными

21 час назад
Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

23 часа назад
iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

23 часа назад
Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

08.05.2018 11:25
На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

08.05.2018 10:44
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

07.05.2018 14:54
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

06.05.2018 23:28
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20