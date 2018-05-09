На Красной площади в Москве начался Парад Победы

С боем кремлевских курантов ровно в 10.00 на Красной площади в Москве начался парад, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом парада президент России Владимир Путин прошел на трибуну и поприветствовал гостей.

Под песню "Священная война" на Красную площадь вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Торжественным маршем по брусчатке Красной площади сегодня промаршируют представители всех видов и родов войск, проедет новейшая техника. Некоторые образцы военной техники широкой публике будут продемонстрированы впервые.

Подготовлено захватывающее воздушное зрелище — в небе над столицей свое мастерство продемонстрируют экипажи десятков вертолетов, транспортных и боевых самолетов.

Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru.

Сегодня граждане России чествуют ветеранов — тех, кто сражался за свободу нашей страны, и тех, кто помогал фронту. Россия вспоминает почти 27 миллионов советских граждан — людей разных национальностей и вероисповеданий, погибших в годы войны. Советский Союз в этой войне понес наибольшие человеческие и материальные потери.

9 мая Россия ежегодно отмечает День Победы — в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Великая Отечественная была частью Второй мировой войны (1939-1945 годы), началась 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия, нарушив договор, напала на Советский Союз. Союзниками Германии выступили Румыния, Италия, Словакия, Финляндия, Венгрия, Норвегия. Кровопролитная война длилась четыре года, фронт проходил от Баренцева до Черного морей.