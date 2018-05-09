Крупный пожар потушен в Свердловской области

В городе Арамиле Свердловской области ликвидирован крупный пожар, вспыхнувший в цехе по производству бумажных изделий. Огонь был потушен около двух часов ночи по местному времени был потушен огонь, спустя пять часов завершена проливка и разбор сгоревших конструкций цеха.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет, общая площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина возникновения пожары, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, возгорание в цехе произошло накануне вечером. Первоначально охваченная огнем площадь составила 1 тысячу квадратных метров, но после того, как она увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, пожару был присвоен повышенный номер сложности, группировка сил и средств была увеличена до 50 человек личного состава и 17 единиц техники.