НБА. "Голден Стэйт" вышел в финал Западной конференции

"Голден Стэйт" смог пройти "Нью-Орлеан" в четвертьфинальной серии НБА и теперь в финале Западной конференции сразится с "Хьюстон Рокетс", который ранее обыграл "Юта Джаз". Для выхода в следующий раунд плей-офф "Уорриорз" понадобилось провести пять матчей.

Решающая встреча состоялась минувшей ночью и завершилась победой клуба из Окленда со счетом 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29). В составе победителей Стефен Карри набрал 28 очков, Кевин Дюрэнт – 24. У проигравших трипл-дабл в активе Джру Холидэя (27 очков, 10 подборов и 11 передач), а у Энтони Дэвиса 34 балла и 19 подборов.

Таким образом, "воины" победили в серии с "Нью-Орлеаном" со счетом 4:1. Напомним, что "Голден Стэйт" является действующим чемпионом НБА.