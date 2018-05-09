Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 14-15 мая

Девятая Международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет в столице Казахстана Астане 14-15 мая. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана.

Помимо стран-гарантов Астанинского процесса — Ирана, России и Турции — на встречу приглашены делегации правительства и оппозиционных групп Сирии, делегации ООН и наблюдателей — США и Иордании.

На очередных переговорах в Астане планируется рассмотреть текущую ситуацию в Сирии, включая зоны деэскалации, обсудить гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, скоординировать дальнейшие шаги по урегулированию кризиса в Арабской Республике.

Четырнадцатого мая предполагается провести двусторонние и многосторонние консультации, на 15 мая запланировано пленарное заседание, передает "Интерфакс".