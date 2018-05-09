Путин: Россия не позволит исказить историю и предать забвению подлинных героев

Президент РФ Владимир Путин обратился с речью к участникам и гостям парада в честь Дня Победы с центральной трибуны у стен Кремля.

"Наш долг — хранить память о войне", "о тех, кто противостоял нацистам", заявил Путин. "Наш народ сражался насмерть", — напомнил президент России. "Было сделано невозможное, никто не думал о себе", — отметил Путин. Все боролись, сколько хватало сил, подчеркнул Путин. "И все эти люди продолжают жить в наших сердцах", — сказал президент.

Российский лидер заявил, что наша страна не позволит переписать историю и забыть о том, кто спас мир от рабства и истребления. "Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев", — сказал Путин. "Мы не позволим сделать этого никогда", — пообещал президент.

После краткой речи была объявлена минута молчания.

Парад Победы начался в 10.00 по московскому времени — на Красную площадь внесли государственный флаг России и Знамя Победы.

На трибуне вместе с Путиным стоят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сегодня президент России даст прием в Кремле по случаю праздника.