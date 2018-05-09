На Украине потушен пожар на складе боеприпасов в Балаклее

Начавшийся 3 мая пожар на территории бывшего склада боеприпасов в Харьковской области Украины полностью ликвидирован. По сообщению пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло накануне в 17:00 (время совпадает с московским).

Боеприпасы начали взрываться на технической территории 65-го арсенала в Балаклее 3 мая после возгорания сухой травы. На территории арсенала шла очистка и разминирование остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году. Транспортное сообщение в районе пожара с детонацией боеприпасов было закрыто, из близлежащих районов эвакуировали жителей. В ночь на 4 мая сообщалось, что пожар удалось локализовать. Возбуждено уголовное дело.

Пожары на военных складах на Украине происходили уже неоднократно, передает РИА Новости. Предыдущий пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрывов боеприпасов тогда погиб человек, еще пятеро пострадали. После этого боеприпасы на данном складе решено было разминировать.