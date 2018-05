Теннисистку Каролин Возняцки наградили рыцарским орденом

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки была удостоена вторым по значимости рыцарским орденом Даннеброг. Теннисистка из Дании сообщила об этом на своей личной страничке в Twitter. Напомним, что в 2018 году Возняцки впервые в карьере стала победительницей турнира "Большого шлема" – Australian Open.

"Это невероятная честь для меня", — написала в Twitter 27-летняя теннисистка. В своей карьере датчанка выиграла уже 28 турниров WTA в одиночном разряде. Не так давно Возняцки возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации.

Such an incredible honor to receive the Damehood of the Dannebrog order today! 🇩🇰



Stolt af at få ridderkorset af Dannebrogordenen i dag! En kæmpe ære!! 🇩🇰 pic.twitter.com/BTqqZOW2P4