Военнослужащие роты почетного караула под музыку песни "Священная война" вынесли на Красную площадь флаг России и Знамя Победы. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны, политики, иностранные гости, представители общественных организаций.

Принимает парад исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, командует — главком Сухопутных войск Олег Салюков.

По традиции Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, а затем доложил о готовности к параду верховному главнокомандующему — президенту Путину.

В 2018 году в Параде Победы принимают участие более 13 тысяч человек.