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9 мая 201810:13

Салах перейдет в "Реал" за 200 млн евро

EPA

Футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах близок к переходу в мадридский "Реал". Руководство испанского клуба достигло принципиальной договоренности с англичанами по трансферу знаменитого нападающего. За 25-летнего игрока "сливочные" готовы раскошелиться на 200 миллионов евро.

Салах, выступающий также за сборную Египта, лично пообещал перейти в мадридскую команду ее президенту Флорентино Пересу, сообщает "Спорт-экспресс".

Ранее появилась информация, что "Ливерпуль" установил сумму отступных для своего лидера в размере 225 миллионов евро.

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