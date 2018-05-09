Салах перейдет в "Реал" за 200 млн евро

Футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах близок к переходу в мадридский "Реал". Руководство испанского клуба достигло принципиальной договоренности с англичанами по трансферу знаменитого нападающего. За 25-летнего игрока "сливочные" готовы раскошелиться на 200 миллионов евро.

Салах, выступающий также за сборную Египта, лично пообещал перейти в мадридскую команду ее президенту Флорентино Пересу, сообщает "Спорт-экспресс".

Ранее появилась информация, что "Ливерпуль" установил сумму отступных для своего лидера в размере 225 миллионов евро.