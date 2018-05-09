Главу представительства Россотрудничества в Киеве облили зеленкой

Главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева облили зеленкой, рассказала ТАСС пресс-секретать представительства Светлана Буланенко. Около восьми радикалов поджидали Воробьева возле такси, когда он, выйдя из дома, собирался ехать возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. Сообщается, что радикалы были членами организации С14 ("Сич"). Фотографии своей выходки они опубликовали в "Фейсбуке".

Сам Константин Воробьев рассказал РИА Новости, что радикалы напали на него сзади возле дома в центре Киева и угрожали в следующий раз учинить "более серьезную расправу". Воробьев уточнил, что ответственность за нападение на себя взяла радикальная националистическая организация С14. По его данным, на их странице в Facebook обнародованы фамилии людей, совершивших нападение.

По словам Воробьева, радикалы следили за ним и точно знали, когда и где на него напасть. Глава представительства Росссотрудничества, имеющий дипломатический статус на Украине, намерен обратиться в полицию по факту нападения. Однако серьезной реакции правоохранителей, по его словам, ожидать не приходится: это уже не первое нападение и никто из радикалов до сих пор не наказан. Ранее объектом нападения радикалов несколько раз становилось здание Россотрудничества в Киеве.