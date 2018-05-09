На Параде Победы показали новейшую технику, прошедшую "обкатку" в Сирии

Новейшая российская техника выехала на Красную площадь Москвы в ходе Парада Победы.

В параде участвуют почти 160 единиц военной техники, в том числе боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы "Уран-6" и "Уран-9".

Открыл прохождение парадных расчетов механизированной колонны символ Победы — танк Т-34 в сопровождении десяти мотовездеходов АМ1 со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны.

Многие из образцов техники прошли "обкатку" в Сирии.

Колонну современной техники возглавили бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет" и противотанковым комплексом "Корнет".

Также в параде принимают участие танки "Армата", боевые машины пехоты "Курганец", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2".