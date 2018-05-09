Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с Днем Победы. Поздравление опубликовано на странице премьера в "Фейсбуке".

Главные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проходят сегодня в российской столице. Это парад на Красной площади с пешей колонной из 13 тысяч человек и акция "Бессмертный полк" — ожидается, что в ней примут участие около миллиона москвичей и гостей города.

После парада президент России Владимир Путин, премьер Медведев и члены кабинета министров, а также члены парламента, представители духовенства и ветераны возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы также участвуют президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.