Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником

Бдительные пассажиры рейсового автобуса в казахстанском городе Костанай заметили попытку кражи кошелька из кармана мирно стоявшего мужчины. Возмущение наглым воровством мгновенно переросло в настоящую драку.

Незадачливый вор был быстро выведен из автобуса и награжден крепкими тумаками: в наказании щипача приняли активное участие как мужчины, так и женщины.

Побитого карманника силой удерживали до появления полиции, и лишь ее приезд прекратил творящийся самосуд.