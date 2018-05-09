9 мая 201811:53
В Кабуле произошла серия взрывов
В столице Афганистана прогремел взрыв. Инцидент произошел рядом с полицейским участком в районе Дашт-э-Барчи. По данным полиции, есть жертвы, сообщает Aljazeera.
Стражи порядка заявили, что в настоящий момент идут столкновения между сотрудниками сил безопасности и боевиками. Правоохранительные органы оцепили район.
Помимо этого инцидента, в центре Кабула прогремели еще два взрыва.
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