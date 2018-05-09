Лидеры России, Сербии и Израиля возложили венки у Вечного огня

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич возложили венки у Вечного огня и Могилы Неизвестного солдата.

Глава российского государства после окончания Парада Победы в сопровождении своих гостей пешком пришел в Александровский сад. Здесь он за руку поприветствовал собравшихся ветеранов, политиков, зарубежных гостей.

От имени трех лидеров солдаты Президентского полка установили венки у Вечного огня. Путин, Нетаньяху и Вучич почтили память погибших минутой молчания.

Затем трое лидеров возложили цветы на аллее городов-героев.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в 1966 году перезахоронен в Александровском саду. Вскоре здесь открыли мемориал — Вечный огонь и аллея городов-героев — Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск, Смоленск.