В ДТП в Дагестане погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в пригороде Махачкалы. Там произошло столкновение трех легковых автомобилей отечественного производства.

"Еще пять человек пострадали, среди них также двое детей", — рассказали "Интерфаксу" в Минздраве Дагестана. Трое пострадавших, двое из которых — дети, находятся в тяжелом состоянии.