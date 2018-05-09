Путин поднял тост за мир, за поколение победителей, за Россию

На торжественном приеме в Кремле президент России Владимир Путин поздравил всех собравшихся — ветеранов, политиков, общественных деятелей, иностранных гостей — с Днем Победы. "Это истинно народный праздник", "он дорог каждой семье, пережившей войну", сказал Путин.

"Мы гордимся вами, преклоняемся перед вашим мужеством. У вас был один долг — сберечь Отечество, и все вы прошли через нечеловеческие испытания", — обратился президент к ветеранам. Он также отметил детей войны, сражавшихся на фронтах и работавших в тылу. "Мы всегда будем верны вашему примеру, низкий вам поклон", — сказал Путин.

Путин отметил, что встречался со многими ветеранами в разных странах. "Они все герои, мы все преклоняем голову перед их подвигом", — завершил свою речь глава государства.

Предлагаю тост за мир, за поколение победителей, за Россию!

Ранее Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

9 мая утром на Красной площади прошел Парад Победы, в ходе которого были продемонстрированы последние разработки российского ОПК.