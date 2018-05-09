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Конфликт в Сирии 1 час назад
Террористы обстреляли Дамаск из минометов, есть жертвы и раненые
Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), засевшие на южной окраине Дамаска в квартале Хаджр-эль-Асвад, обстреляли центральные районы столицы Сирии из минометов. По сообщению сирийского агентства САНА, одна из мин упала на торговой площади Марджа, еще две — в районах Бурдж-Димашк и Эль-Мейсат.
По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 получили ранения, передает ТАСС. На фотографии на сайте агентства видно, как с площади Мардж в небо поднимается густой столб дыма.
Ранее, 24 апреля, при обстреле Дамаска террористами погибли шесть мирных жителей и еще 25 получили ранения. Перед этим, 20 апреля, правительственные силы начали военную операцию на южной окраине сирийской столицы после отказа боевиков сложить оружие и вывести свои формирования. Террористы блокированы армией и палестинскими отрядами в северной части квартала Хаджр-эль-Асвад и лагере беженцев Ярмук в семи километрах от центра Дамаска.
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