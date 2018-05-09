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9 мая 201812:44

Житель Гавайев снял на видео огненный фонтан на заднем дворе своего дома

Facebook/Keith Brock

По меньшей мере 26 жилых домов были уничтожены лавой из вот уже неделю извергающегося вулкана Килауэа на крупнейшем острове Гавайских островов. Несмотря на введенный местными властями план эвакуации, некоторые жители района Леилани-Эстейтс отказались покидать свои владения. Один из них, Кейт Брук, выйдя утром 6 мая на улицу, обнаружил во дворе мощный огненный фонтан, который поспешил снять на видео.

 

В минувший вторник, 8 мая, сотрудники Гражданской обороны Гавайев зафиксировали появление 12 новых трещин у подножия вулкана, из которых хлынула лава. После этого власти отдали распоряжение немедленно эвакуировать всех жителей района Ланипуна-Гарденс, оказавшихся в зоне поражения огненных рек.

На крупнейшем из Гавайских островов произошла серия землетрясений. Так, 2 мая, были зафиксированы толчки магнитудой 5, а 4 мая — уже 6,9 балла, мощнейшие за последние 40 лет. Толчки меньшей мощности фиксировались десятками. Одновременно с этим наблюдались выбросы лавы и пепла. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 25,5 километра к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк, а его очаг залегал на глубине пяти километров.

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