В Черногории оппозиционной журналистке прострелили ногу

В черногорской столице Подгорице у входа в собственный дом обстреляли журналистку газеты Vijesti, критически освещающую ситуацию в Черногории. Нападение на Оливеру Лакич произошло в ночь на среду, 9 мая. Журналистка получила огнестрельное ранение в ногу, ее жизнь вне опасности.

Напавший на Лакич мужчина ждал ее у входа в жилой дом на бульваре Святого Петра Цетиньского в самом центре столицы Черногории. Неподалеку расположены Скупщина (парламент) республики и другие официальные здания, передает РИА Новости. Журналистке выстрелили в ногу, а когда она упала на землю, то увидела еще двух убегавших мужчин. На месте происшествия найден карманный фонарик, который мог принадлежать злоумышленникам.

Оливера Лакич получила сквозную рану икры. Шесть лет назад она была избита на том же самом месте. Нынешнее нападение также вызвало большой резонанс, его осудили представители всех политических партий Черногории. Премьер-министр республики Душко Маркович и глава МВД Мевлудин Нуходжич потребовали тщательного расследования.

По словам коллег Лакич, она получала различные угрозы с 2011 года, а в 2012-м была жестоко избита неизвестными. В числе тем ее журналистских расследований – контрабанда сигарет и другая организованная преступность, в которой, по ее данным, могут быть замешаны власти страны. Днем в среду журналисты устроили в центре Подгорицы протест с требованием найти виновных в нападении на журналистку.

"До каких пор это будет происходить у нас в Черногории? Ни одно нападение на нее не было раскрыто. Многие вещи, о которых она писала, которые указывают на криминал, даже не расследованы", — возмущен главный редактор Vijesti Михайло Йовович.