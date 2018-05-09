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9 мая 201813:58

Полиция Оксфорда арестовала мужчину в связи со стрельбой в понедельник

EPA

Британская полиция арестовала 24-летнего Дункана Ширмана из Оксфорда, который в начале мае вступил в перестрелку с представителями власти. В результате инцидента один человек получил несмертельные ранения. Судьбу Ширмана скоро определит суд, сообщает РИА Новости.

Британца обвиняют во владении огнестрельным оружием с намерением вызвать страх, а также попыткой распылить вредные вещества. Суд над жителем Оксфорда начнется 9 мая.

Дункан Ширман устроил стрельбу у Парадайз Сквер в Оксфорде. Молодой человек стрелял из частного дома, полиция открыла огонь в ответ. Одному человеку, получившему неопасные для жизни ранения, медики оказали помощь.

Полицейские несколько часов вели переговоры с нарушителем, после чего Ширман сдался властям.

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