Путин не позволил охране оттеснить ветерана

Во время перехода президента с Красной площади в Александровский сад один из ветеранов попытался подойти к главе государства, однако сотрудники президентской охраны не позволили ему это сделать. Путин, заметив это, сам подошел к ветерану и пригласил его пройти с ним на церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал этот инцидент, назвав его случайностью.

"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", — сообщил Песков радиостанции "Говорит Москва".