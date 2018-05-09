Состояние детей, отравившихся в украинской школе, улучшилось

Одиннадцать детей из украинского города Черкассы, которые вчера попали в реанимацию из-за отравления, переведены в обычный стационар, их состояние стабилизировалось. Сейчас в больницах остаются 53 школьника и 4 учителя, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, во вторник на утренней линейке в черкасской школе сразу 20 детей потеряли сознание. Позже число пострадавших увеличилось более чем вдвое. Всем был поставлен диагноз – отравление неизвестным веществом. Специалисты взяли пробы воздуха, водопроводной и бутилированной воды, однако никаких опасных веществ пока не обнаружили. Вероятные причины инцидента – отравление парами ртути или проблемы с канализацией, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в областном совете.

Президент Украины Петр Порошенко поручил принять все необходимые меры для расследования инцидента. А премьер-министр Владимир Гройсман побывал в злополучной школе и предположил, что там могли распылить отравляющее вещество.