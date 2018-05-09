Путин обсудил с Совбезом РФ выход США из иранской сделки и удары Израиля по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном и ситуацию в Сирии. В контексте положения дел в Сирии обсуждались и ночные авиаудары Израиля по объектам в Арабской Республике, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, по сирийскому вопросу "состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху".

На совещании Совета безопасности РФ также обсуждались актуальные внутрироссийские вопросы, передает ТАСС. И, конечно же, участники совещания обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, рассказал Песков.

В совещании участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны — Сергей Шойгу, министра иностранных дел — Сергей Лавров, министра внутренних дел — Владимир Колокольцев, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также и. о. спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По словам Пескова, Владимир Путин 9 мая также побеседовал с находящимся в Москве главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. "Это было краткое общение", — уточнил пресс-секретарь.