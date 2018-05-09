МАГАТЭ подтверждает, что Иран выполняет свои обязательства по атому

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что Иран выполняет свои обязательства относительно ядерной программы. Он указал, что агентство внимательно следит за ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и тщательно оценивает действия Ирана по соблюдению своих обязательств.

"Что касается настоящего времени, МАГАТЭ может подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства, касающиеся ядерной программы", — цитирует РИА Новости заявление Амано, распространенное пресс-службой организации.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что Иран находится под самым жестким в мире режимом ядерных проверок по СВПД.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, ограничивавшей деятельность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие с Ирана санкций Совбеза ООН, США и ЕС. Согласно заявлению Трампа, принятый в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников СВПД оставлял Тегерану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.

В МИД России в этой связи заявили, что Москва разочарована шагом Вашингтона, назвав решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном. Генеральный секретарь ООН выразил "глубокую обеспокоенность" данным шагом властей США, призвав остальные страны поддержать сделку с Ираном.

Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. А председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани назвал решение президента США "дипломатическим шоу".