У челябинской маршрутки по дороге отвалился газовый баллон

В Челябинске маршрутное такси "потеряло" по дороге газовый баллон, который от удара получил пробоину. Это обстоятельство и тот факт, что через брешь вырывалась струя топлива, ничуть не смутили водителя, попытавшегося вернуть баллон на место.

На опасную ситуацию обратили внимание проезжавшие мимо автовладельцы: на сделанных днем 8 мая кадрах видно, что водитель следовавшего по 17-му маршруту ПАЗа управлял струей газа. За помощью ни в МЧС, ни в компанию, владеющую маршруткой, он не обращался — когда топливо иссякло, он погрузил баллон в салон, благо был без пассажиров, и отправился в мастерскую.