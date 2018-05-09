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9 мая 201814:58

Хоккейная сборная возложила цветы к памятнику советским гражданам в Копенгагене

Twitter/Хоккей России

Российская сборная по хоккею в День Победы посетила памятник советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Руководство ФХР, тренерский штаб и хоккеисты возложили цветы к монументу на торжественной церемонии, которая прошла 9 мая на городском кладбище Копенгагена Биспебьерг.

Кроме того, в памятном мероприятии приняли участие посол РФ в Дании Михаил Ванин, военный атташе посольства РФ Игорь Колодин, болельщики российской сборной, а также ветераны датского сопротивления, сообщает официальный сайт ФХР.

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